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Тимошенко отреагировала на решение суда о незаконности повышения цен на газ

вторник, 05 марта 2019, 12:46

То, что Окружной административный суд Киева признал незаконность повышения цен на газ для населения правительством в 2016 году, - это большая победа. Она свидетельствует о том, что все дальнейшее ценообразование также было необоснованным.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время встречи с главными редакторами местных СМИ в Хмельницкой области.

«Это суд знаковый, он длился более двух лет. Они долго не могли вынести решение, ведь суд находился под бешеным давлением. Но в конце концов решился и принял два решения: цена установлена незаконно постановлением правительства (№ 315 от 2016 года) и является необоснованной», - отметила она.

Как пояснила лидер «Батькивщины», постановление, которое суд отменил и признал незаконным, сейчас уже не действует, потому что после него были приняты новые постановления о новых ценах на газ. Получается, если первое повышение цены на газ признано судом незаконным, то это означает, что остальные повышения также незаконны.

«Это большая победа», - отметила кандидат в президенты.

Тимошенко заявила, что цена на газ не является рыночной, а является монопольной на 100% и установлена постановлением правительства, чего нигде в мире больше нет.

Лидер «Батькивщины» отметила: политическую ответственность за подорожание газа несет лично президент. Ведь именно его указом назначаются члены НКРЕКП, которая устанавливает тарифы.

Глава партии заверила, что после победы на выборах ответственные за грабеж людей будут привлечены к ответственности.

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