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​В Европе рассказали о последствиях дефолта для Украины

пятница, 31 мая 2019, 19:31
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Идея объявления Украиной дефолта по внешним обязательствам опасна, ведь ситуация в стране сейчас не требует такого шага. Итак, дефолт мог бы быть объявлен по политическим мотивам, и это - худший сценарий.

Такое мнение высказала директор по международным экономическим отношениям и глобального управления Генерального директората Европейской Комиссии по экономическим и финансовым делам Елена Флорес на семинаре, посвященном экономическому развитию Украины, который состоялся в Брюсселе, передает "Укринформ".

Именно так Елена Флорес ответила на вопрос, какие последствия могло бы иметь для Украины объявления дефолта, идею которого во влиятельном европейском издании недавно озвучил украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

"Если в текущих условиях каким образом будет допущен дефолт - все, что было достигнуто в прошлые годы, будет разрушено на следующий день. Если говорить простым языком, цена будет очень высокой. Ускоренное и искусственное снижение стоимости активов, падение уровня жизни, высокая инфляция и отсутствие доступа к внешним кредитным денег. и, разумеется, никаких инвестиций, в условиях неопределенности, недостатка доверия и ненадежности", - отметила представитель Еврокомиссии.

Она отметила, что ситуация искусственного дефолта будет выглядеть даже хуже, чем была бы при вынужденном прекращении обслуживания долговых обязательств, вызванного экономическими неурядицами.

"Сейчас страна не нуждается в существенной корректировке макроэкономического курса, поэтому в таком случае речь пойдет об определенном политическом выборе. Это будет восприниматься даже хуже", - сказала Флорес.

Она отдельно отметила, что даже необходимость платить обязательства по долгам в этом году не ставит Украину в критическую ситуацию, которая могла бы вызвать дефолт.

"В том, что касается долгов - Украине важно соблюдать такую макроэкономическую политику, которая уже была введена, сейчас стоит лишь придерживаться этого пути. Украина сейчас не стоит перед необходимостью внедрять какие-то огромные уточнения в связи с долгом. Он последовательно уменьшался с 2016 года, когда был на уровне 80 процентов от ВВП. Сейчас он на уровне 60 процентов - это также много, но этот долг - на траектории снижения, и надо этой траектории придерживаться", - убеждена европейский экономист.

Она подчеркнула, что в этой ситуации для Украины очень важно сохранить доступ к внешней финансовой поддержке.

"Абсолютно важно, чтобы страна в дальнейшем имела доступ к внешней поддержке, например, от МВФ, от ЕС, из частных рынков - по приемлемой, а не по самой высокой цене. Но такая умеренная цена возможна только при условии и в результате финансовой стабильности и реформ", - отметила представитель Еврокомиссии.

Подробно о возможности дефолта в Украине читайте в материале "Апострофа": Дефолт Украины имени Коломойского: в чем опасность заявленный олигарха.

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