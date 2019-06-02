Подешевело, но стало дороже: что происходит с ценами на продукты в Украине

Стали известны изменения стоимости продуктов за три месяца весны на украинском рынке.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Журналисты рассмотрели ситуацию с прыжками цен на продукты в Украине. Они узнали стоимость ингредиентов для пяти популярных блюд: борщ, бутерброд с салом, овощной салат, вареники с грибами и картошкой, компот. Специалисты Украинской аграрной конфедерации (УАК) на основании данных Госстата подсчитали, сколько это стоит и как изменились цены за три весенних месяца.

Как стало известно благодаря подсчетам, среднестатистический обед украинцев подешевел более чем на 3 гривни. Но за год стал дороже на 11%, что примерно соответствует индексу инфляции.

Несмотря на общее удешевление обеда, цена на четыре из пяти блюд повысилась. По словам аналитика УАК Нели Онищенко, главная причина в том, что как за весну, так и за год, больше всего подорожал борщовый набор.

За год цена на капусту подскочила на 43,1%, картофель - на 78%, морковь - на 12%, свеклу - на 62,3%, лук - на 146%, за весну капуста подорожала на 37,7%, картофель - на 80,75%, морковь - на 91,77%, а свекла - на 107,93%. Самым дорогим блюдом остается украинский борщ - 10,11 грн, - который три месяца назад можно было приготовить на 1 грн (или на на 9,7%) дешевле. Еще одно традиционное блюдо - вареники - выросло в цене за весну на 8,5%, теперь они стоят почти 7 грн. Среди ингредиентов, помимо картофеля, также подорожали мука (+10,4%) и грибы (+1,5%).

Подешевело

А вот стоимость салата из свежих овощей радует. Ныне порция витаминов обойдется 9,75 грн - это на 34% ниже, чем в конце зимы. Прежде всего из-за снижения цены на огурцы и помидоры, которые сейчас обходятся в 24 грн/кг и 37 грн/кг. Но, по сравнению с прошлым годом, цена блюда на 7% выше: в годовой динамике огурцы подорожали на 54,4%, помидоры - на 29%, стоимость зелени снизилась на 21%. Есть тенденция к снижению цены на подсолнечное масло, которое год назад покупали за 36,95 грн, зимой - за 35,2 грн, а сейчас - за 33,93 грн (-8,2%). Дешевеют и яйца: на конец мая за десяток отдавали 22,4 грн, что на 15,4% меньше, по сравнению с концом февраля, и на 34% ниже, нежели год назад. Это связано с общим ростом производства, к которому добавляется еще сезонность.

Прогноз экспертов

По оценкам Онищенко, цены на борщовый набор прошлогоднего урожая близки к минимуму, ведь массово продают свежие тепличные овощи. Немного еще снизится цена яиц, а вот надеяться, что подешевеют мясо и молокопродукты, не приходится.

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