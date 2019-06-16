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Гройсман сделал амбициозное заявление об увеличении минимальной зарплаты украинцев

воскресенье, 16 июня 2019, 21:57
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Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что рост экономики в ближайшие два года позволит увеличить минимальную зарплату в Украине минимум вдвое до $300.

Об этом он заявил в воскресенье,16 июня, в эфире телеканала ICTV, пишет "Интерфакс-Украина".

"План на ближайшие два года, и я знаю, как это можно сделать, чтобы мы достигли минимальной зарплаты в стране в $300. Я говорю о том, что мне реально удалось сделать и о том, что я знаю, как можно сделать", – сказал он.

При этом он уточнил, что таких результатов удастся достичь не за счет "печатных станков", а "за счет детенизации и инвестиций".

Подробнее о том, почему Кабмин не разрешил президенту уволить всех губернаторов, читайте в материале "Апострофа": Итальянская забастовка: почему Гройсман саботирует решения Зеленского.

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