Гройсман сделал амбициозное заявление об увеличении минимальной зарплаты украинцев

Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что рост экономики в ближайшие два года позволит увеличить минимальную зарплату в Украине минимум вдвое до $300.

Об этом он заявил в воскресенье,16 июня, в эфире телеканала ICTV, пишет "Интерфакс-Украина".

"План на ближайшие два года, и я знаю, как это можно сделать, чтобы мы достигли минимальной зарплаты в стране в $300. Я говорю о том, что мне реально удалось сделать и о том, что я знаю, как можно сделать", – сказал он.

При этом он уточнил, что таких результатов удастся достичь не за счет "печатных станков", а "за счет детенизации и инвестиций".

Подробнее о том, почему Кабмин не разрешил президенту уволить всех губернаторов, читайте в материале "Апострофа": Итальянская забастовка: почему Гройсман саботирует решения Зеленского.