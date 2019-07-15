Кабмин продлил эмбарго на ввоз товаров из России: что попадает под запрет

Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз в страну товаров из России.

Соответствующий документ, датированный 5 апреля, обнародован на сайте правительства.

Так, срок действия эмбарго продлен до 31 декабря 2020 года.

Стоит отметить, что в июне Кабмин расширил перечень товаров, ввоз которых из России запрещен. В него попали любые виды цемента и сырья для его изготовления, минеральные удобрения, корма для животных, спички, обои, провода, трубы, стальная посуда, автомобили, мотоциклы, тракторы, футболки, майки, джемперы, пуловеры, колготки, бюстгальтеры, корсеты, подтяжки, фанера и пр.

Как сообщал "Апостроф", в июне Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении России еще на полгода - до 31 января 2020 года.

В то же время экспорт немецких товаров в Россию в 2018 году вырос, несмотря на европейские санкции против России.