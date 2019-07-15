понедельник, 15 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

15 июля

23:32
Появились данные, где удерживают осужденного в Италии бойца АТО: видео
23:15
Варфоломей сделал важное заявление о признании ПЦУ и скандале вокруг Филарета
22:54
Синоптики назвали дату, когда в Украине прекратятся дожди
22:37
В Индии аттракцион с людьми разлетелся на части: жуткий момент попал на видео
22:15
У боевиков истерика: ВСУ устроили дерзкую "диверсию" на Донбассе, фото
21:56
Каждый голос за "Батькивщину" - это голос за снижение тарифов, рост пенсий и качественную медицину - Тимошенко
21:34
Гламурное селфи: планы главарей ДНР-ЛНР показали одной картинкой
21:30
Деньги на украинскую медицину были всегда, не было политической воли их использовать по назначению - Дубиль
21:15
Зеленский устроил "чистки" дипломатов: кто попал под раздачу
20:58
Смертельная доза: в Киеве поймали рекордно пьяного водителя, фото
20:57
СМИ: Кличко агитирует за кандидата в нардепы Костенко в рабочее время
20:30
Бойцы ВСУ показали, как мстят врагу за обстрелы: мощное видео с передовой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кабмин продлил эмбарго на ввоз товаров из России: что попадает под запрет

понедельник, 15 июля 2019, 20:15

Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз в страну товаров из России.

Соответствующий документ, датированный 5 апреля, обнародован на сайте правительства.

Так, срок действия эмбарго продлен до 31 декабря 2020 года.

Стоит отметить, что в июне Кабмин расширил перечень товаров, ввоз которых из России запрещен. В него попали любые виды цемента и сырья для его изготовления, минеральные удобрения, корма для животных, спички, обои, провода, трубы, стальная посуда, автомобили, мотоциклы, тракторы, футболки, майки, джемперы, пуловеры, колготки, бюстгальтеры, корсеты, подтяжки, фанера и пр.

Как сообщал "Апостроф", в июне Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении России еще на полгода - до 31 января 2020 года.

В то же время экспорт немецких товаров в Россию в 2018 году вырос, несмотря на европейские санкции против России.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Облигации госзайма vs депозиты: эксперт фондового рынка о выгодах инвестирования

Кодекс забытых предков: как в Украине изменят законо­дательство о труде

В Украине заработает рынок электро­энергии: что будет с тарифами за свет

Для запуска рынка земли не хватает одной вещи - Сергей Фурса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: