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Будет катастрофа: эксперты объяснили, чем обернется для Украины срыв договоренностей с МВФ

четверг, 26 сентября 2019, 23:59
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Без средств МВФ Украина сможет обходиться максимум полгода. В худшем случае экономику Украины ожидает дефолт.

В этом убеждены опрошенные "Апострофом" эксперты.

По словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, отказ от сотрудничества с МВФ вызовет ситуацию, похожую на кризис 2014-2015 годов, и наихудший вариант, который, увы, не исключен - это дефолт.

"На сегодня Украина не может себе позволить отказаться от сотрудничества с МВФ, поскольку в ближайшие три года у нас пик долговых выплат. Без перекредитования со стороны фонда силами только государственного бюджета мы не сможет в полном объеме обслуживать эти долговые обязательства. Если сотрудничество с фондом будет приостановлено, можно ожидать обвала курса гривны, что повлечет за собой всплеск инфляции. Из-за этого упадет уровень дохода украинцев", - прогнозирует эксперт.

Похожие опасения высказал и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

"Если программы МВФ не будет (по истечении максимум, полугода), мы начнем быстро бежать в сторону дефолта со всеми вытекающими отсюда последствиями – сейчас гривна укрепляется, а тут она перестанет укрепляться, а потом начнет лететь в тартарары", - считает он.

Особенно сложной будет ситуация в том случае, если внутренний украинский дефолт наложится на мировой финансовой кризис, который предсказывают в последнее время все настойчивее.

Возобновление сотрудничества с МВФ позволит не только избежать катастрофы, но и подтвердит, что Зеленский не является марионеткой олигарха Игоря Коломойского, который высказывал мнение о том, что дефолт станет благом для Украины.

Читайте больше в материале "Апострофа": Будет ли дефолт: Украина зашла в тупик в переговорах по жизненно-важному кредиту.

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