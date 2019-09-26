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Почему переговоры Украины с МВФ не увенчались успехом: названы главные причины

четверг, 26 сентября 2019, 23:05
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Эксперты считают, что неудача переговоров с Международным валютным фондом связана с ситуацией вокруг попыток денационализировать "ПриватБанк".

Такое предположение высказали "Апострофу" информированные источники.

Представителей МВФ настораживают попытки новой украинской власти найти компромисс с бывшим совладелецем банка Игорем Коломойским, который намерен вернуть контроль над "ПриватБанком" или получить за него денежную компенсацию в размере 2 миллиардов долларов.

Именно во время пребывания миссии МВФ в Украине Хозяйственный суд Киева начал рассматривать иск Коломойского о законности национализации банка в 2016 году.

Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что правительство ищет "компромисс" по "ПриватБанку" с его бывшими владельцами.

"Все упирается в то, смогут ли украинские власти и лично президент сделать что-то, чтобы развеять сомнения, что не будет никаких компромиссов с Коломойским", - сказал "Апострофу" специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Еще одна причина неудачных переговоров — возможная потеря независимости Национального банка Украины (НБУ) в случае, если президент сменит главу регулятора.

"Глава миссии МВФ, по-моему, имел четкую риторику, в которой ясно было указано, что НБУ должен оставаться независимым", - сказал еще один собеседник "Апострофа", пожелавший остаться неназванным.

Ближе к концу года миссия МВФ может вернуться в Украину для продолжения переговоров. Но рассчитывать на продолжение сотрудничества с фондом можно только в том случае, если будут решены вопросы "ПриватБанка" и независимости НБУ.

Читайте больше в материале "Апострофа": Будет ли дефолт: Украина зашла в тупик в переговорах по жизненно-важному кредиту.

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