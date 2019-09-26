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Украина находится "на радарах" у иностранных инвесторов - генмеджер Альфа-Банка

четверг, 26 сентября 2019, 16:19
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Украина находится "на радарах" у иностранных инвесторов - их интерес к ведению бизнеса в нашей стране растет. Об этом рассказал генеральный менеджер банковской группы Альфа-Банка Иван Свитек в интервью"Экономической правде".

"Я общаюсь со многими иностранцами, которые присматриваются к Украине. Сюда приезжают инвестиционные скауты из Америки, Израиля, Китая, которых раньше на украинском рынке не было. Сейчас Украина как инвестиционная площадка действительно у многих на радаре", — заявил Свитек.

Также он отметил позитивные предпосылки в виде роста количества краткосрочных сделок.

"Сегодня я больше вижу краткосрочные сделки, но они рано или поздно превратятся в долгосрочные инвестиции. Я могу это назвать бумом ожиданий", — добавил он.

Руководитель Альфа-Банка рассказал о риске, связанном с макроэкономическими потрясениями в мире.

"Потрясение мировое уже произошло — торговая война между США и Китаем. Но мы пока не видим катастрофы. Наоборот, последние месяцы показали, что события развиваются не по пессимистическим сценариям", — заявил Свитек.

Глава правления Альфа-Банка Виктория Михайле добавила, что волнения на международных рынках уже начались.

"Мы это абсолютно четко видим. При этом мы не ощущаем влияние на Украину", — сказала она.

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