В Украине могут вернуть схему времен Януковича выбивания денег с бизнесменов: решение Рады

В Верховной Раде не хватило голосов для отмены закона №1073 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг"

Об этом сообщает "ZN.ua".

Законопроект предусматривает переход на общие правила применения РРО для отдельных категорий налогоплательщиков единого налога 2-4 групп (без ограничений объемов дохода в год), которые занимаются: реализацией сложной бытовой техники, подлежащей гарантийному ремонту, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения (а также для тех, кто предоставляет платные медуслуги), продажей ювелирных изделий, текстиля и запчастей к автомобилям, розничной торговлей бывших в употреблении товаров в магазинах. Общие правила также будут распространяться на кафе и рестораны, турагентств, туроператоров, отелей.

Общие правила использования РРО для всех "единщиков" 2-4 группы начнут действовать с 1 января 2021 года, одновременно с увеличением граничного объема дохода налогоплательщиков второй группы с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Как сообщалось, реализация закона №1073 может привести не только к легализации бизнеса, но и к увеличению доходов от "схемы" времен Виктора Януковича.

Суть "схемы" заключалась в том, что в 2013 году украинский бизнес обязали платить за обслуживание и отдельно отдавать по 1 гривне в день за информационный эквайринг. Это означало, что предприниматели каждый день платили 1 гривну за передачу налоговой службе информации о том, что сделка состоялась. Однако, деньги переводились сторонней компании. После реализации соответствующего закона платить за так называемый информационный эквайринг будут и предприниматели второй и третьей групп, а таких в Украине зарегистрировано 198 и 589 тысяч соответственно.

Также об изменениях в налоговом законодательстве читайте в материале "Апострофа": Заплати и спи спокойно: как Зе-команда будет контролировать расходы украинцев.