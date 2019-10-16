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Реприватизация крупных предприятий даст отрицательный эффект для государства - экономист

среда, 16 октября 2019, 19:58
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Попытки вернуть в государственную собственность компании, которые были когда-то проданы на публичных торгах, существенно навредят экономике.

Об этом заявил экономический эксперт Тарас Семенюк, передают "Украинские новости".

"И с экономической, и с политической точки зрения реприватизации крупных предприятий, со сменой собственника успешно работают - затея вредна. Если кто-то от нее и выиграет, то точно не государство", - подчеркивает он.

Он отмечает, что, по закону о приватизации, государство должно будет вернуть нынешним владельцам предприятий уплаченные суммы.

"Скажем, в случае с "Укртелекомом" это ... 10,5 млрд грн, а за" Криворожсталь "в свое время было уплачено 24,2 млрд грн", - напоминает аналитик.

У государства таких денег нет - как и ресурса на дальнейшее развитие национализированных предприятий. Соответственно - нагрузка ляжет на налогоплательщиков. Ведь более 80 процентов всех поступлений в госказну составляют именно налоги, констатирует Семенюк.

"Дополнительных источников поступлений в горизонтах не наблюдается. Особенно, если учесть тот факт, что планы новой приватизации, в случае запуска процессов возврата предприятий государству, скорее всего снова провалятся. Какой инвестор в здравом уме понесет деньги в страну, где тебе сначала что-то продадут, а потом, как наладить дело, - заберут обратно? И нам не видать тех же 5 млрд грн от самой приватизации, а тем более - 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций", - прогнозирует автор блога.

Вместе с тем два государственных банка - "Ощад" и "Укрэксим" - которые еще в 2011 году покупали облигации, эмитированные акционером "Укртелекома" (когда последний принадлежал австрийской компании EPIС), а сейчас пытаются урегулировать эти долги - вряд ли смогут рассчитывать на реструктуризацию. Вернуть "Укртелеком" государству - значит, по сути, обнулить ситуацию. "Результат: везде имеем одни убытки", - предостерегает Тарас Семенюк.

По информации СМИ, приватизация "Криворожстали" в 2015 и "Укртелекома" в 2011 являются показательными кейсами по разгосударствлению предприятий-гигантов, пример которых следует принимать во внимание при подготовке широкомасштабной приватизации, которую планирует правительство в следующем году.

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