Что происходит с гривной: свежий курс валют от Нацбанка

В четверг, 24 октября, Национальный банк Украины рассчитал новый официальный курс: доллар и евро подорожали.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

1 доллар США - 24,89 грн;

1 евро - 27,69 грн;

10 российских рублей - 3,90 грн.

Как сообщал "Апостроф", 23 октября Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 24,84 гривны, что на 13 копеек меньше, чем было днем ранее.

Аналитики считают, что укрепление гривны - временное явление. Они сходятся в мысли, что до конца года гривна упадет в цене до 26 за доллар. С таким прогнозом согласны даже в Кабмине.

Напомним, ранее гривна начала прогнозируемое падение. Курс гривны в сентябре сохранил общую тенденцию к укреплению, однако уже с 1 октября ситуация начала меняться.