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Доллар дорожает: в НБУ обнародовали курс валют на 30 октября

среда, 30 октября 2019, 09:36
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В среду, 30 октября, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны по отношению к доллару на 4 копейки, к евро - на семь копеек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара по отношению к гривне составил 25,11грн за один доллар (29 октября - 25,07 грн/$) Кроме того, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,79.

Как сообщал "Апостроф", в Международном валютном фонде опубликовали прогноз, согласно которому к концу года доллар в Украине вырастет до 26,68 гривен.

Также, по словам американских экспертов, до конца 2019 года ожидается курс примерно в 25 гривен за доллар. В предыдущем прогнозе, месяцем ранее, было указано, что доллар в Украине будет стоить 25,5 гривен.

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