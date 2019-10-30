Как Украине погашать долги: аналитики Альфа-Банка дали рекомендации на 2020 год

Вопрос рефинансирования государственного долга Украины в иностранной валюте не теряет актуальности, поскольку в следующем году стране нужно уплатить по госдолгу около 9 млрд долларов с учетом процентных платежей.

Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе "Альфа-Банка".

По данным аналитиков, эти выплаты включают 3,7 млрд долларов по суверенным еврооблигациям, 2,8 млрд долларов по ОВГЗ - облигациями внутреннего государственного займа и 1,4 млрд долларов выплат в Международный валютный фонд (МВФ).

В банке отметили, что в 2020 году обеспечение рефинансирования внешнего долга будет иметь высокий приоритет в финансово-экономической политике государства. Аналитики ожидают, что проводить рефинансирование правительство будет за счет ресурсов партнеров - международных финансовых организаций.

Также для стабилизации ситуации в экономике в условиях высоких выплат по внешним долгам, Украине необходимо улучшить доступ к мировому рынку капитала, считают эксперты.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что МВФ планирует согласовать с Украиной новую трехлетнюю программу кредитования.