Сколько стоит доллар 31 октября: свежий курс валют

Национальный банк Украины продолжает понижать официальный курс доллара к гривне. По состоянию на 31 октября установил его на отметке 24,99 гривни, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим днем.

Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

В свою очередь к евро гривна укрепилась на 10 копеек.

Официальный курс гривны по состоянию на 31 октября выглядит следующим образом:

24,99 гривны за доллар;

27,76 гривны за евро;

3,9 гривны за 10 рублей.

Напомним, что Национальный банк Украины запланировал с 5 ноября отменить ограничения на покупку валюты и банковских металлов для физических лиц, по мнению экспертов, это облегчит свободу действий на валютном рынке.