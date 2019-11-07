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Зеленский задекларировал огромную сумму, полученную от иностранцев

четверг, 07 ноября 2019, 18:13
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Президент Владимир Зеленский задекларировал почти миллион гривен дохода от сдачи в аренду недвижимости иностранным гражданам.

Соответствующая информация появилась 6 ноября на сайте НАПК в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

В декларации говорится, что 28 октября президент получил 902 454 гривны дохода от сдачи в аренду имущества иностранцам Сиран Сонг и Хинуи Лин.

В реестре не уточняется, какое именно имущество Зеленский сдавал в аренду.

Как сообщал "Апостроф", в мае Зеленский представил свою электронную декларацию за 2018 год, согласно которой сумма его дохода составила 9,2 млн грн, а его жена заработала 4,2 млн грн. Согласно обнародованным данным, у Зеленского есть жилой дом и земельный участок в селе Иванковичи под Киевом. Кроме того, он владеет квартирой площадью 131,9 кв. м в Киеве. Также у него в общей собственности с братьями Сергеем и Борисом Шефирами две киевские квартиры общей площадью 453,1 кв. м. Кроме этого, Зеленский владеет квартирой в Великобритании, поместьем в Италии и гостиничными номерами в Грузии.

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