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Доллар продолжает падение: свежий курс валют на 11 ноября

понедельник, 11 ноября 2019, 08:32
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Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на понедельник, 11 ноября. Судя из опубликованного курса, доллар продолжает свое падение к отношению к гривне.

Так, согласно сообщению на сайте финансового регулятора, американский доллар подешевел на 1 копейку и стоит 24,50 гривны.

При этом официальный курс евро составляет 27 гривен 15 копеек.

За 10 российских рублей банк просит 3,84 гривны.

Напомним, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины анонсировало изменение прогноза курса доллара.

Как сообщал "Апостроф", правительство пересмотрело прогноз курса гривны на 2020 год.

Также сообщалось, что в ближайшее время в Украине гривна может еще немного подешеветь и будет держаться на отметке в 25,1 гривны за доллар.

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