Доллар может упасть до 23 грн: озвучен интересный прогноз

На ближайшей неделе курс доллара, который по данным на 18 ноября остановился на отметке 24,22 грн за доллар, может опуститься до пределов 23 гривен за единицу валюты.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на мнение старшего аналитика компании "Альпари" Вадима Иосуба, озвученное Фактам.

"На начавшейся неделе мы ожидаем дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7-24 грн", - сказал он.

Эксперты уверены, что с учетом текущей ситуации на украинском финансовом рынке международные компании явно улучшат свои прогнозы относительно развития экономики Украины.

Например, консалтинговое агентство Oxford Economics улучшило прогноз курса гривни на следующий год с 28 грн за доллар до 26,9 грн за доллар, а на 2021 год — с 29,2 грн за доллар до 28,2 грн за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, от чего будет зависеть курс доллара в Украине в 2020 году. В частности, эксперт указал, в чем влияние транзита газа на валютный рынок.