RU  UA

понедельник, 18 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 ноября

15:44
Снял квартиру у тещи: Стефанчук попал в скандал из-за компенсаций на жилье из бюджета
15:43
Оля Полякова представила новый трек, и это очередной хит в стиле попсы 90-х
14:59
Богдан "сбежал" от журналистов после неудобного вопроса об охране: видео
14:58
Именитый журнал выбирает "Человека года" - в кандидатах Грета Тунберг, Киану Ривз и Владимир Зеленский
14:50
Тимошенко призвала Конституционный суд срочно рассмотреть представление "Батькивщины" по земельной реформе
14:24
Роль Билла Клинтона в сериале "Американская история преступлений: Импичмент" сыграет номинант на "Оскар"
14:08
Звездная болезнь и проблемы с психикой: Богдан резко высказался о нардепах из "Слуги народа"
13:45
Сын королевы Елизаветы II дал скандальное интервью о дружбе с осужденным секс-преступником
13:30
Скандал с "Мисс Украина Вселенная" в посольстве США закончился хеппи-эндом
13:06
Россия передала Украине захваченные в море корабли: первые подробности
12:42
Ляшко вручили подозрение из-за драки с Герусом: опубликовано видео
12:36
Бывший сотрудник McDonaldʼs вдруг решился на признание и стал новым героем соцсетей
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Доллар может упасть до 23 грн: озвучен интересный прогноз

понедельник, 18 ноября 2019, 14:49
переглянути новину українською

На ближайшей неделе курс доллара, который по данным на 18 ноября остановился на отметке 24,22 грн за доллар, может опуститься до пределов 23 гривен за единицу валюты.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на мнение старшего аналитика компании "Альпари" Вадима Иосуба, озвученное Фактам.

"На начавшейся неделе мы ожидаем дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7-24 грн", - сказал он.

Эксперты уверены, что с учетом текущей ситуации на украинском финансовом рынке международные компании явно улучшат свои прогнозы относительно развития экономики Украины.

Например, консалтинговое агентство Oxford Economics улучшило прогноз курса гривни на следующий год с 28 грн за доллар до 26,9 грн за доллар, а на 2021 год — с 29,2 грн за доллар до 28,2 грн за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, от чего будет зависеть курс доллара в Украине в 2020 году. В частности, эксперт указал, в чем влияние транзита газа на валютный рынок.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Почему Минэкономразвития не хочет приватизировать аграрные предприятия

Госбюджет-2020, версия 2.0: рекордная цифра для Минобороны и сокращение расходов на субсидии

Олимпиада в Мариуполе: что нужно для привлечения инвестиций в Украину

Благими намерениями: к чему приведет реформиро­вание налоговой системы Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: