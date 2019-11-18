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Украинцам готовят сюрприз с обналичиванием денег: что изменится

понедельник, 18 ноября 2019, 12:46
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В разработке у Национального банка Украины (НБУ) находится постановление о снятии наличных в кассах магазинов и кафе.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Такое решение будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом", - говорится в сообщении Нацбанка.

Согласно постановлению держатели платежных карт снимать с них наличные в кассах магазинов и заведений питания и услуг. На данный проект постановления находится на этапе обсуждения.

Уточняется, что все желающие могут высказать предложения к документу до 15 декабря, после чего НБУ его утвердит.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, от чего будет зависеть курс доллара в Украине в 2020 году. В частности, эксперт указал, в чем влияние транзита газа на валютный рынок.

Помимо этого, ранее финансовые аналитики предупредили о возможной девальвации гривны в ноябре до отметки 26,5 за доллар и объяснили причины.

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