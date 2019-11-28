Закон об азартных играх в Украине хотят принять ради наполнения бюджета - СМИ

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект об игорном бизнесе в Украине нужно срочно принять, потому что в бюджет уже заложены поступления от этой отрасли в 3 млрд гривен, но на самом деле посчитать вероятные доходы в первый год, по мнению экспертов, сложно. Более того, быстрое принятие закона таит в себе ряд рисков.

Об этом в своем материале для "Цензор.НЕТ" пишет Татьяна Николаенко.

"Нужно быть просто волшебником, чтобы посчитать в первый год доходы от игорного бизнеса", - заявил, в счвою очередь, один из ведущих специалистов в вопросах правового регулирования игорного бизнеса и партнер компании Pharumlegal Филипп Флемминк, который уже много лет консультирует государства ЕС в сфере игорного бизнеса и представлял Евросоюз в судебных спорах.

Тем не менее, планы Арахамии на пополнение бюджета поддержала и Счетная палата, заявив о заложенных в смету миллиардах.

Кроме того, Флемминк, с которым в понедельник, 25 ноября, народные депутаты четырех комитетов провели закрытую встречу, считает, что законопроект об игорном бизнесе в Украине нужно переделать.

Он настаивает, что сфера азартных игр никогда не должна рассматриваться как драйвер для наполнения бюджета.

"Потому что первое задание для законодательства в сфере азартных игр - это то, как защитить потребителя и предотвратить отмывание денег", - сказал Флемминк.

Как сообщал "Апостроф", ранее один из ведущих специалистов в вопросах правового регулирования игорного бизнеса Филипп Флемминк высказал мнение относительно украинского законопроекта о легализации игорного бизнеса.