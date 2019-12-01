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Когда в Украине снова повысят пенсии: названы сроки и конкретная сумма

воскресенье, 01 декабря 2019, 16:54
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Фото: РБК-Украина

Стало известно, когда будет повышение пенсий в Украине в 2020 году, после уже ранее анонсированного перерасчета соцвыплат с 1 декабря 2019 года.

Так, минимальную пенсию в следующий раз пересмотрят в июле 2020 года. Принятый госбюджет предусматривает, что летом пенсия вырастет снова на 74 гривны и "минималка" составит, таким образом, 1712 гривен. В декабре 2020 года эти выплаты увеличатся до 1769 гривен, то есть на 57 гривен.

Также в 2020 году запланировали одноразовую помощь лицам старше 80 лет. Размер выплаты должен составить 670 гривен.

Как сообщал "Апостроф", в Украине в скором времени пенсию по возрасту будут назначать автоматически, а провести расчет размера этих выплат можно будет онлайн.

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