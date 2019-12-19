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Доллар в поисках "дна": свежий курс валют в обменниках Киева

четверг, 19 декабря 2019, 13:03
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Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах Киева продолжает падение. По сравнению с 18 декабря доллар стал дешевле более, чем на 4 копейки.

Об этом сообщает "Апостроф".

Купить доллар в четверг, 19 декабря, можно за 23,30 гривен, а продать - за 23,25. Евро в обменниках столицы продают за 25,97, а покупают - за 25,85.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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