"ПриватБанк" подал новый иск против Коломойского на миллионы: первые подробности

"ПриватБанк" инициировал новый судебный иск в Окружной суд Тель-Авива против бывших владельцев банка и других ответчиков.

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

В среду, 18 декабря, ПриватБанк инициировал новое судебное разбирательство в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет $600 млн.

Заявление ПриватБанка, подписал председатель наблюдательного совета Шэрон Искья и глава правления Петр Крумханзл.

"Также, по итогам дальнейшего анализа, ПриватБанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавэр в США, подав в суд дополненное исковое заявление", - сказано в сообщении.

В финучреждении подчеркнули, что ПриватБанк продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и других лиц на сумму более $3 млрд (включая проценты) в Высоком суде Англии и Уэльса.

"Независимый наблюдательный совет и правление банка в соответствии с законом обязаны приложить все усилия, чтобы обеспечить возмещение убытков банка теми, кто эти убытки нанес", - заявили в ПриватБанке.

В банке также напомнили, что сегодня, 19 декабря, апелляционный суд рассматривает вопрос о законности национализации банка.

"Мы ожидаем справедливого применения принципа верховенства права, защиты интересов народа", - добавили в ПриватБанке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду закон о невозврате "ПриватБанка" бывшему владельцу украинскому олигарху Игорю Коломойскому .

Подробнее о миссии МВФ в Украине читайте в материале "Апострофа": Как Зеленскому получить 5 миллиардов от МВФ и при чем здесь разговорчивый Коломойский.