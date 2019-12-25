"Дыра" в госбюджете: появился прогноз, кто может остаться без выплат в Украине

Стало известно, кто в декабре может остаться без зарплат и социальных выплат, из-за дефицита бюджета.

Об этом сообщает "Сегодня".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал, что выплаты в "ручном режиме" проводятся для недопущения бесконтрольных растрат государственных средств.

"В конце каждого года каждый орган старается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого – кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе. Мы с этой историей хотим покончить", – заявил Гончарук.

Поэтому, мол, до конца финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство будет вручную пересматривать все выплаты, которые планируют провести, чтобы потратить деньги налогоплательщиков максимально эффективно.

"Вся информация, которую сегодня массово разгоняют в отдельных СМИ, – фейк. Все пенсии, зарплаты и социальные выплаты будут профинансированы. В государственном бюджете достаточно средств для этого!" – заверил Гончарук.

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило придерживается такой же точки зрения. И говорит: если бюджет не секвестирован, значит, за выплату зарплат бюджетникам, пенсий и пособий можно не переживать: все будет профинансировано по графику.

"Это не уникальная ситуация для Украины. Были случаи, когда возникал кассовый дефицит бюджета, и надо было с этим что-то делать. Выходили из этой ситуации по-разному. Либо через секвестр – то есть официальное сокращение расходов бюджета, и тогда действительно происходило недофинансирование, в том числе и защищенных статей бюджета. Либо через ручное управление, но только вслух об этом не заявляли, но все равно Казначейство вместе с Минфином перебирали, что финансировать, а что – нет. То есть банально задерживали платежи по не первоочередным расходам", – говорит Ярослав Жалило.

Поскольку сейчас секвестра бюджета нет, выплаты по защищенным статьям будут происходить, как и было запланировано, уверен эксперт.

"Все зарплаты, 13-е зарплаты, остальные выплаты работникам бюджетной сферы, если это заложено в планы, если это экономия фонда заработной платы бюджетного учреждения – это все относятся к оплате труда, то есть к защищенным статьям бюджета", – говорит он.

Однако у работников небюджетных учреждений действительно могут возникнуть проблемы с декабрьскими выплатами.

"Если мы говорим о 13-х зарплатах, о премиях работников небюджетных учреждений – это могут быть коммерческие фирмы, это могут быть структуры с государственным капиталом, но которые не финансируются прямо из бюджета, госкорпорации и т.д., – там ситуация немножко другая. Потому что там защищенных статей нет. И там они могли получать дополнительные доходы как следствие того, что они завершают какие-то проекты, получают какую-то прибыль и т.д. И вот тут могут быть проблемы. Потому что, если государство не профинансировало часть расходов развития, эти компании не получат этого дохода и не будут иметь возможности выплатить эти деньги работникам. То есть не везде это будет, но такое возможно", – говорит Ярослав Жалило.

Как ранее сообщал "Апостроф", 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.