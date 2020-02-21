Гривна подскочила: обновленный курс валют от Нацбанка

На пятницу, 21 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро: американская и европейская валюта немного потеряли в цене.

Об этом сообщают на сайте НБУ.

Так, стоимость доллара в пятницу составит 24 гривны 47 копеек. Это на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день

Отметим, что до этого дня доллар дешевел, затем удерживал свои позиции, а теперь снова пополз вверх.

В то же время, европейская валюта потеряла в цене 5 копеек по сравнению с предыдущим днем. Поэтому в пятницу стоимость 1 евро составит 26 гривен 42 копейки.

Как сообщал "Апостроф", эксперты заявили, что предпосылки для кризиса были и раньше, а вирус может стать спусковым крючком.