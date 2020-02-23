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Что будет с курсом доллара на следующей неделе: озвучен неожиданный прогноз

воскресенье, 23 февраля 2020, 11:13
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Фото: Информатор Деньги

Старший аналитик "Альпари"" Вадим Иосуб заявил, что в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "РБК-Украина".

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн", - сказал он.

Как отметил аналитик, курс доллара стабилизировался вблизи отметки 24,5 грн. Об этом свидетельствуют как минимальные, порой разнонаправленные на разных сегментах рынка ежедневные колебания курса, так и минимальное его изменение за неделю.

"Это свидетельствует, что курс нащупал равновесие вблизи текущих значений, и без серьезных изменений внутренних либо внешних факторов, влияющих на него, будет оставаться около текущих уровней", - добавил он.

За минувшую неделю курс доллара к гривне, устанавливаемый НБУ, практически не изменился, на других же сегментах рынка он незначительно снизился на 0,1-0,2%.

Подробнее о курсе валют в ближайшее время читайте в материале "Апострофа": Опять 25: горячие пирожки кончились и спасать гривну нечем.

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