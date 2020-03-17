Части украинцев могут вернуть пенсии по выслуге лет: кого это коснется

Верховной Раде предлагают вернуть право выхода на пенсию по выслуге лет некоторым категориям работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте.

Об этом сообщает "Лига.Закон".

Речь идет о принятии законопроекта № 2617 "О введении программ пенсионного обеспечения за выслугу лет".

Право участия в программах пенсионного обеспечения за выслугу лет, вводятся субъектами хозяйствования, согласно документ должны:

а) рабочие локомотивных бригад и отдельные категории работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитенах, - по спискам профессий и должностей, утверждаемых в порядке, определяемом Кабмином;

б) водители грузовых автомобилей, непосредственно занятых в технологическом процессе на шахтах, в рудниках, разрезах и рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы.

Выслуга лет, по словам председателя комитета, - это дополнительная нагрузка, которую несет Пенсионный фонд, хотя многие предприятия компенсируют эти суммы.

"Европейская практика - это уменьшение роли государства и перевода отношений "предприятие - Пенсионный фонд - человек" на уровень "предприятие - человек" с использованием тех инструментов, которые профсоюз и человек непосредственно считают необходимыми", - отметила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Собственно, такое изменение финансовой политики, когда о размере и возрасте выхода на пенсию договариваются непосредственно работодатель и работник, и предлагает этот законопроект.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минсоцполитики и Пенсионном фонде заявили журналистам, что средств для повышения пенсий в марте 2020 на счета не поступало.

В то же время экс-министр социальной политики писала у себя в соцсетях, что перерасчет пенсий состоится в сентябре 2020 и пенсии поднимут в среднем на 216 гривен.