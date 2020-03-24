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На какие компенсации из-за карантина могут рассчитывать получатели субсидий в Украине: разъяснение

вторник, 24 марта 2020, 04:10
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Фото: Facebook

В связи с карантином из-за вспышки коронавируса, в Украине планируют выплатить дополнительные компенсации тем семьям, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщает hromadske.

В Министерстве социальной политики Украины хотят компенсировать дополнительные расходы на коммуналку в связи с карантином.

"На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать к принятию решение, которым хотим установить дополнительно компенсацию расходов для 3 миллионов домохозяйств, которые сегодня получают субсидию на оплату отдельных коммунальных услуг в период карантина", - заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Кроме этого, правительство планирует упростить процесс получения субсидии для тех украинцев, которые потеряют работу из-за карантина.

Она отметила, что так власти будут стимулировать получателей субсидии оставаться дома. В частности, считают, что украинцы, которые остаются дома на период карантина, будут использовать больше энергии, газа, воды и др. Поэтому правительство будет компенсировать эти дополнительные расходы. В среднем размер субсидии должен вырасти на 300 гривен.

Отмечают, что компенсацию проведут, увеличив социальные нормативы, которые используются для начисления субсидии, в полтора раза.

Как сообщал "Апостроф", в Украине на период действия карантина временно отменены штрафы за просроченную оплату коммунальных услуг.

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