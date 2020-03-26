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В Украине резко взлетел курс доллара: сколько стоит валюта

четверг, 26 марта 2020, 09:50
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Фото: Facebook

26 марта в Украине официальный курс доллара по отношению к гривне повысился на 18 копеек по сравнению с предыдущим днем и составил 27,95 гривны за доллар.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Евро также подорожал, но на 16 копеек - до 30,26 гривны за европейскую валюту.

В банках курс иностранной валюты также вырос по сравнению с предыдущим днем. Доллар здесь продают за 28,2 гривны, а покупают по 27,8 гривны. Европейскую валюту в украинских банках продают по 30,6 гривны, а покупают по 29,5 гривны.

Как известно, курс доллара начал резкий рост несколько недель назад на фоне пандемии COVID-19 в мире. Интересно, что еще в начале марта курс доллара к гривне находился на отметке в 24,7 гривны за доллар.

Подробнее о том, как распространения коронавируса подталкивает курс "зеленого" все выше, читайте в материале "Апострофа": Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету

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