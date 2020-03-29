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Гривну продолжает "трясти": озвучен прогноз по курсу доллара на неделю

воскресенье, 29 марта 2020, 11:59
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На этой неделе гривну продолжало лихорадить, но, как и говорили эксперты, срыва валюты в пике не произошло

За неделю она обесценилась с 28,25 до 28,77 грн/доллар, или на 1%.

Эксперты обращают внимание на то, что курс НБУ на 50-60 копеек отставал от среднего курса продажи наличной валюты. При этом за неделю разница между курсами продажи и покупки за неделю уменьшился с 80 копеек до 68.

"Карантин делает свое дело, спрос на валюту у бизнеса снизился, избытки наличной гривни у населения заканчиваются. Также Нацбанк сообщил о поступлении из-за рубежа значительных объемов наличной валюты, которую уже на следующей неделе могут выкупить коммерческие банки. Это дополнительный фактор для сглаживания панических настроений", - говорит эксперт Андрей Шевчишин.

При этом его коллега Александр Охрименко говорит о значительном снижении спроса на валюту в период с 23 по 27 марта.

"Пик превышения спроса на валюту над предложением завершен. Сейчас небольшая разница между желающими купить валюту и продать, и поэтому НБУ не проводит валютных интервенций. Он это делал, когда действительно спрос зашкаливал, и своими интервенциями он "гасил" девальвацию гривни. Это принесло результат", - сказал он.

Напомним, что официальный курс гривны к доллару по состоянию на 28 марта продолжает оставаться выше отметки 28 гривен за доллар.

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