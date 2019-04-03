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Киевский Альфа-Банк объявил о переезде в БЦ "Торонто": назван новый адрес

среда, 03 апреля 2019, 10:45

В среду, 3 апреля Альфа-Банк Украина объявил об изменении юридического адреса.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Новый адрес финучреждения теперь - Украина, 03150, г. Киев, ул. Большая Васильковская, 100.

В данный момент по этому адресу находится бизнес-центр "Торонто-Киев", частью которого Альфа-Банк Украина владеет с начала 2018 года. Окончательный переезд сотрудников учреждений Альф-Банк Украина и Укрсоцбанк международной банковской группы ABH Holdings S.A. ожидается к маю.

После переезда банк будет занимать в помещении БЦ "Торонто-Киев" площадь около 20 тысяч квадратных метров, а ранее сотрудники компании размещались в разных офисах по всей территории украинской столицы. Освобожденные помещения выставлены на продажу.

"В связи с переездом мы продали наш офис на Десятинной, офис Укрсоцбанка на ул. Ковпака, а сейчас заканчиваем сделку по продаже офиса Укрсоцбанка по ул. Деловая", – рассказала журналистам вице-президент Альфа-Банка Украина Ирина Скороходова.

Решение относительно смены юридического адреса было принято 4 февраля на собрании акционеров АО "Альфа-Банк" и АО "Укрсоцбанк", а зарегистрировано 2 апреля.

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