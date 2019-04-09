Бахматюк рассказал о конфликте интересов у НАБУ по банковским делам

Национальное антикоррупционное бюро в нарушение законодательства возобновило закрытое дело о рефинансировании на 1,2 миллиарда гривен частных банков.

Об этом владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк сообщил в интервью УНИАН.

Расследование о якобы имевших место правонарушениях было процессуально закрыто по решению полиции и Службы безопасности Украины и под наблюдением представителей прокуратуры.

"Они (НАБУ) не имели на это права. Это прямое нарушение закона "маски-шоу стоп", - отметил бизнесмен.

Он отметил, что представительница Фонда спасения проблемных вкладчиков, с подачи которой расследование по вопросу рефинансирования банков было открыто заново, уже уехала за границу. В данный момент в дело был вынужден вмешаться глава ГПУ.

Бизнесмен также уточнил, что для НАБУ презумпция невиновности, прописанная в Конституции Украины, видимо, не работает.

"Кредит рефинансирования из банка не выходил, об этом были составлены акты. Приведенные факты - это внутренние банковские проводки. Я встречался с руководством НАБУ несколько раз, хотел донести объективную ситуацию, но потом понял, что понимания нет. Три с половиной года расследуется дело. Чем больше мы идем навстречу, тем шире и шире становится материал. Открытость воспринималась как слабость, и мы начали отвечать через своих юристов. И на каком-то этапе это уже перешло в личный конфликт, который ничем не обоснован", - отметил Бахматюк.

По словам предпринимателя, спустя четыре дня после вмешательства генерального прокурора Юрия Луценко, который изменил подследственность дела о рефинансировании VAB банка, НАБУ открыло новое производство против финучреждения.

"Теперь живут два одинаковых дела: одно подследственное Генеральной прокуратуре, другое – НАБУ… мы не имеем возможности защититься законным путем".

Олег Бахматюк является владельцем банков VAB и "Финансовая инициатива", которые получили самые крупные объемы рефинансирования со стороны НБУ в 2014 году. Бизнесмен предлагал Нацбанку реструктурировать задолженность, однако ответа от регулятора не последовало.