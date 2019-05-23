Нацбанк незаконно начал процедуру ликвидации банка "Финансовая инициатива" - Бахматюк

Национальный банк запустил процедуру ликвидации банка "Финансовая инициатива" в обход действующего законодательства.

Такое заявление сделал владелец банка Олег Бахматюк через свою пресс-службу, передает "Деловая столица".

Бизнесмен указал, что по делу этого банка уже есть решение Окружного административного суда Киева 826/11415/16 и оно вступило в законную силу после его просмотра Шестым апелляционным административным судом 17 апреля 2019. Таким образом, возбуждение дела о ликвидации банка является грубым нарушением действующего законодательства.

В заявлении выразили мнение, что Нацбанк пошел на такие действия в качестве ответа на заявления Олега Бахматюка об экономической политике НБУ, которая привела к стагнации банковского сектора страны. Речь идет, в частности, о тезисе: "Люди, которые на сегодняшний день управляют Национальным банком, абсолютно не являются самостоятельными, и ими до сих пор руководит Валерия Гонтарева, несмотря на бегство в Лондон. О предвзятости Валерии Гонтаревой, кроме всего прочего, говорит хотя бы тот факт, что единственный суд, который касался уничтожения банков, она лично посетила - это был суд по банку "Финансовая инициатива". Другие суды Валерия Гонтарева игнорировала".

Пресс-служба Бахматюка выразила обеспокоенность, что в Украине "до сих пор не дано политической и юридической оценки работы Нацбанка, которая де-факто привела к полному отсутствию кредитования реального сектора экономики". Выражается уверенность, что действиям Нацбанка и чиновников будет дана историческая оценка.

"Люди, которые управляют Национальным банком, должны четко осознать, что эра их безнаказанности прошла. И если прикрываться внешними инвесторами или национальными интересами - все равно правда имеет право на жизнь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе выразили уверенность, что доведение до банкротства банка "Финансовая инициатива" происходит "по желанию" руководства НБУ, - "такие действия - это пример неумения провести нормальные переговоры". При этом Олег Бахматюк декларировал готовность к переговорам.

В заявлении выразили надежду, что решение Нацбанка о ликвидации банка "Финансовая инициатива" будет оценено правоохранительными органами, а также будут оценены все другие шаги Валерии Гонтаревой и руководства НБУ по ликвидации банков в 2015 году.

В заявлении говорится, что Олег Бахматюк будет обращаться в суд, так как считает решение незаконным и делает это также для восстановления справедливости и наказания виновных по закону.