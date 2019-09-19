RU  UA

четверг, 19 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Банки

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 сентября

11:50
Молния поразила двух футболистов во время матча: видео
11:50
Астафьева рассказала, как ей предлагали интим за огромные деньги: человек очень известный
11:46
Появилось фото подрыва моста у боевиков в Луганске
11:35
Мужчина, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах, умер накануне суда
11:25
Распускайте: Кличко сделал срочное обращение к Раде
11:19
Премьер-министру Канады пришлось извиниться за фото 18-летней давности: он сделал это прямом эфире
11:16
На Донбассе поймали "знатного" наемника боевиков
11:10
​Латвийскую "дочку" ПриватБанка оштрафовали на внушительную сумму: названа причина
11:05
Жрите: в сети скандал из-за нового решения суда по "отцу ЛНР"
11:04
Мы вам ничего не должны: в сети ажиотаж вокруг заявления "слуги" Зеленского
10:45
Десятки детей погибли в страшном пожаре в школе: опубликованы фото
10:40
Герой или террорист: в сети разгорелся спор вокруг захвата моста в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Латвийскую "дочку" ПриватБанка оштрафовали на внушительную сумму: названа причина

четверг, 19 сентября 2019, 11:10
переглянути новину українською

Финансовый регулятор Латвии FCMC оштрафовал латвийскую "дочку" ПриватБанка на 1,02 млн евро за нарушение законодательства по противодействию отмыванию денег.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Регулятор нашел ряд нарушений во время проверки банка, которые говорят о серьезных недостатках в системе контроля AS PrivatBank над трансакциями клиентов.

В частности FCMC выявил, что в некоторых случаях банк недостаточно проверял происхождение средств на счетах клиентов и не прекращал вовремя работу с ними.

Это не первый штраф для латвийской "дочки" ПриватБанка за подобные нарушения. В 2016 году латвийское подразделение AS Privatbank заплатило 2 млн евро штрафа за обслуживание операций со средствами, связанными с "молдавской схемой", через которую с 2011 по 2014 годы вывели из России не менее $22 млрд.

Как сообщал "Апостроф", интерес Игоря Коломойского в энергетике в том, чтобы получать дешевую электроэнергию для своих предприятий. Об этом заявил эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокип, комментируя приглашение олигарха на встречу с президентом по энергетическим вопросам.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Добро пожаловать в 90-е: какую власть в стране захватил Нацбанк

Продажа акций "Проминвестанка" состоится вопреки решению суда и европейским санкциям

​Пышный куш: как и почему с нарушениями переназначили главу "Ощадбанка"

IBAN вместо банковского счета: что это и в чем польза для украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: