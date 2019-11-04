RU  UA

понедельник, 4 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Банки

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 ноября

09:59
Оставила послание перед смертью: в Сумах загадочно погибла студентка
09:45
В Киеве в страшном ДТП разбились два авто, много погибших: фото и видео с места
09:29
Боевики ДНР устроили наглую провокацию с разведением сил на Донбассе: подробности
08:56
Под Киевом случилось страшное ДТП на "проклятом" перекрестке: видео момента аварии
08:28
Под Херсоном произошло серьезное экологическое ЧП: фото и видео
08:02
Влюбленная Могилевская в эфире "Танців з зірками" обратилась к мужчине
07:57
Грозит катастрофой: эксперт указал на главную опасность от аннексии Крыма Россией
07:27
Сутки бегал по всему городу: в Черновцах дикий кабан устроил переполох, фото и видео
07:22
Вкусное домашнее печенье без химии - простой рецепт для быстрой выпечки
07:17
Прятался у знакомых: полицейские задержали подозреваемого в убийстве школьницы под Одессой
06:55
На Донбассе ликвидировали опасного боевика ДНР: появились подробности и фото
06:42
Танці з зірками-2019: кто покинул 11 выпуск за шаг до четвертьфинала
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

НБУ снизил курс доллара: свежие данные на 4 ноября

понедельник, 04 ноября 2019, 08:37
переглянути новину українською
Фото: rbc.ua

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара по состоянию на понедельник, 4 ноября, до 24,73 грн, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс евро установлен на уровне 27,56 грн.

Стоит отметить, что ранее аналитики прогнозировали - на этой неделе курс доллара к вернется к отметке 25 гривен, несмотря на то, что в последнее время гривна показывает умеренную динамику роста, а также укрепляется относительно всех валют.

Как сообщал "Апостроф", правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, так и более оптимистический.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина vs Коломойский: что происходит с "ПриватБанком"

Охота на активы: в чьих интересах ведется осада Проминвестбанка

И снова суд по ПриватБанку: чего хочет Коломойский и чем это грозит Украине

Где хранить деньги: представлен рейтинг финансового здоровья банков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: