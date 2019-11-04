НБУ снизил курс доллара: свежие данные на 4 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара по состоянию на понедельник, 4 ноября, до 24,73 грн, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс евро установлен на уровне 27,56 грн.

Стоит отметить, что ранее аналитики прогнозировали - на этой неделе курс доллара к вернется к отметке 25 гривен, несмотря на то, что в последнее время гривна показывает умеренную динамику роста, а также укрепляется относительно всех валют.

Как сообщал "Апостроф", правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, так и более оптимистический.