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Ситуация улучшается, но есть резерв: эксперт рассказал о состоянии украинской банковской системы

среда, 29 января 2020, 09:28
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По результатам оценки финансового здоровья украинских банков, согласно которой в ТОП-20 попали, в частности, "ПриватБанк", "Укрсиббанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Укрэксимбанк", "Альфа-Банк" и ПУМБ, эксперты пришли к выводу, что в целом ситуация в данном секторе в Украине улучшается.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян.

По его словам, положительным моментом стало то, что малые банки в стране успешно конкурируют в плане соблюдения нормативов, а крупные банки демонстрируют высокую эффективность использования своих активов.

"Ситуация с банками в среднем на конец года улучшилась. Но, несмотря на это, существует все еще большой резерв для улучшения показателей", - уточнил эксперт.

Следует отметить, что в своей оценке МЦПИ составлял рейтинг на основании 2 субиндексов: надежности, то есть, степень выполнения банком ключевых экономических нормативов, и эффективности - группа критериев, которая оценивает способность банка генерировать прибыль и отражает эффективность использования его активов. Таким образом учтен баланс в оценке надежности для вкладчиков и акционеров финучреждений.

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