Украли и уничтожили: стали известны скандальные подробности ликвидации крупного украинского банка

В Украине завершается ликвидация ПАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank).

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, передает "НВ".

Следует отметить, что решение о ликвидации финансового учреждения было принято в марте 2015 года, до этого оно находилось в собственности бизнесмена Владимира Антонова – экс-владельца британского футбольного клуба "Портсмут", крупнейшего промоутера чемпионата мира по ралли и ряда спортивных активов в разных странах мира, а также банковского учреждения "Инвестбанк" в России.

Бизнесмен утверждал, что "банк у него украли". Среди виновников кражи он назвал народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" и на тот момент депутата Киевсовета Вадима Столара и "подставного банкира" Рейниса Тумовса.

Позже фигуранта дела о банкротстве украинского банка Тумовса задержали в Латвии по запросу украинских правоохранителей в качестве одного из совладельцев компании.

Как сообщал "Апостроф", ранее Верховный суд Украины отклонил жалобу Национального банка по делу о национализации "ПриватБанка" и не разрешил взыскать штраф с компании, связанной с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским.