RU  UA

вторник, 4 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Банки

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 февраля

14:47
CLOUDLESS выпустили клип к конкурсной песне Нацотбора на Евровидение-2020
14:44
Суд принял новое решение по судьбе Кузьменко, подозреваемой по делу Шеремета
14:07
Грустный Киану Ривз оказался в украинских учебниках по истории - похоже, авторы не знают мемов
13:40
Майли Сайрус в белье и чулках устроила горячий фотосет с бойфрендом - паре предложили "снять квартиру"
13:33
Не поддерживал "Киборгов" и "Донбасс": всплыли громкие факты о нардепе, попавшем в скандал с собакой
13:21
Эшли Грэм поделилась с фанами первыми фото с новорожденным сыном
13:07
Билли Айлиш заступилась за певца, которого обвиняют в нездоровом интересе к молодым девушкам
12:31
Под Харьковом прощаются с военным медиком, убитым боевиками на Донбассе: фото
12:23
Остается вызвать Януковича: сеть взорвалась из-за визита Сивохо с экс-регионалкой на Донбасс
12:10
theLime слушает песни участников Нацотбора на Евровидение-2020 - кто и с чем собрался на конкурс
11:55
Леди Гага показала откровенное фото с новым бойфрендом: с кем встречается певица
11:52
Украину накроет циклон Petra: синоптик рассказала, где ждать сильной непогоды
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украли и уничтожили: стали известны скандальные подробности ликвидации крупного украинского банка

вторник, 04 февраля 2020, 14:40
переглянути новину українською

В Украине завершается ликвидация ПАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank).

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, передает "НВ".

Следует отметить, что решение о ликвидации финансового учреждения было принято в марте 2015 года, до этого оно находилось в собственности бизнесмена Владимира Антонова – экс-владельца британского футбольного клуба "Портсмут", крупнейшего промоутера чемпионата мира по ралли и ряда спортивных активов в разных странах мира, а также банковского учреждения "Инвестбанк" в России.

Бизнесмен утверждал, что "банк у него украли". Среди виновников кражи он назвал народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" и на тот момент депутата Киевсовета Вадима Столара и "подставного банкира" Рейниса Тумовса.

Позже фигуранта дела о банкротстве украинского банка Тумовса задержали в Латвии по запросу украинских правоохранителей в качестве одного из совладельцев компании.

Как сообщал "Апостроф", ранее Верховный суд Украины отклонил жалобу Национального банка по делу о национализации "ПриватБанка" и не разрешил взыскать штраф с компании, связанной с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Финансовое здоровье банков Украины: есть над чем работать

Стабильность банковского сектора Украины: в зоне риска госбанки

Тест без стресса: эксперты оценили финансовое здоровье банков Украины

Нацбанк может снова заблокировать кандидатуры членов набсоветов госбанков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: