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Нардеп рассказал о проекте по урегулированию ситуации с проблемными валютными кредитами

среда, 04 марта 2020, 10:39
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В Украине остро стоит проблема невозврата банкам кредитов со стороны валютных заемщиков и в Верховной Раде нарабатывают идеи, как эту ситуацию урегулировать.

Об этом рассказал в своем блоге на "Лига. НЕТ" народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады по правам человека Тарас Тарасенко.

Он отметил, что действие моратория на продажу недвижимого имущества сильно усложняет ситуацию.

"Лица, взявшие кредит в валюте, считают, что они уже выплатили достаточно банкам, хотя формально еще должны. Банки несут убытки из-за заемщиков, которые прекратили им выплачивать кредиты, и более строго относятся к клиентам, которые им исправно выплачивают кредиты в валюте, именно благодаря им банки перекрывают потери от первой категории клиентов. Виднапроблема: люди злоупотребляют мораторием на продажу недвижимого имущества и сознательно не выплачивают кредиты, зная, что банки не могут сделать", - отметил автор.

По словам нардепа, в этой ситуации обе стороны кредитного договора действуют некорректно - некоторые банки тоже прибегают к манипуляциям, чтобы вернуть свои деньги. Он предложил выход из сложившейся ситуации, который согласован с практикой урегулирования проблемных кредитов в странах ЕС.

"Банки, как например Альфа-Банк, предлагают выгодные условия прощения, но, к сожалению, заемщики не идут на это и злоупотребляют правом невозможности реализации ипотечного жилья. Знаю случаи, когда банки манипулятивно завладевали квартирами заемщиков. У нас есть идеи, которые мы согласуем с банками и заемщиками, поэтому что ситуация подвешена: физические лица настаивают на продлении моратория банкротства физических лиц, а банки уверены, что долги нужно отдавать. Моя позиция совпадает с практикой европейских стран: если заемщик за кредитные средства покупает имущество и не возвращает деньги - он должен отдать это имущество банка. С другой стороны - государство помогает проблемным заемщикам путем предоставления им социального жилья на адаптационный период. К сожалению, в Украине никто не развивал тему защиты заемщиков и предоставления социального жилья гражданам. Это делает процесс урегулирование проблемы валютных заемщиков длиннее, но правильным", - отметил Тарас Тарасенко.

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