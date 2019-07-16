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​Доллар и евро выросли цене: официальный курс от НБУ

вторник, 16 июля 2019, 09:38
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Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), опустился к американскому доллару и евро за минувшие сутки.

На 16 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2576,0584 грн за $100;

2900,7443 за 100 евро.

На 15 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2574,0920 грн за $100;

2898,8385 за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривна к американскому доллару подешевела на 2 копейки, к евро - также на 2 копейки.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.

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