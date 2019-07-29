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​Что происходит с гривной после выходных: актуальный курс от НБУ

понедельник, 29 июля 2019, 09:08
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Официальный курс гривни, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепляется по отношению к американскому доллару в понедельник.

На 29 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2543,9728 грн за $100;

2833,4769 грн за 100 евро.

На 26 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2548,7337 грн за $100;

2832,9175 грн за 100 евро.

Таким образом, за выходные гривня к американскому доллару укрепилась на 5 копеек, к евро - опустилась на 1 копейку.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.

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