​Что происходит с гривной после выходных: актуальный курс от НБУ

Официальный курс гривни, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепляется по отношению к американскому доллару в понедельник.
На 29 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:
2543,9728 грн за $100;
2833,4769 грн за 100 евро.
На 26 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:
2548,7337 грн за $100;
2832,9175 грн за 100 евро.
Таким образом, за выходные гривня к американскому доллару укрепилась на 5 копеек, к евро - опустилась на 1 копейку.
О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.