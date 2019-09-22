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Что будет с курсом доллара на следующей неделе: озвучен прогноз

воскресенье, 22 сентября 2019, 09:27
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В последней неделе сентября ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне.

Об этом сообщил финансовый аналитик Вадим Иосуб, передает "РБК-Украина".

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,1/24,3 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, курс доллара наиболее интенсивно снижался, начиная со среды, и на пятничных торгах преодолел на межбанке уровень 24,5 грн, точно так же, как ранее опустился ниже другого круглого уровня, 25,0 грн.

"Мы продолжаем наблюдать подтверждение словам НБУ, что регулятор, покупая валюту в резервы, не противодействует рыночным тенденциям, не таргетирует курс доллара и не защищает никакие уровни", - добавил он.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма".

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