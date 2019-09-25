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​Доллар достиг 24 грн: курс в обменниках Киева

среда, 25 сентября 2019, 16:27
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Курс украинской гривны в обменниках Киева продолжает укрепляться и достиг отметки 24 гривны за один доллар США.

Об этом свидетельствует фото, сделанное журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов возле станции метро Левобережная в Киеве за один доллар дают 24,00 грн, за евро - 26,30 грн, 10 российских рублей - 3,70 грн.

Купить доллар можно за 24,05 грн, евро - 26,40 грн, 10 российских рублей - 3,74 грн.

Вчера, во вторник, 24 сентября, за один доллар давали 24,15 грн, за евро - 26,55 грн, 10 российских рублей - 3,71 грн.

Купить доллар можно за 24,23 грн, евро - 26,65 грн, 10 российских рублей - 3,74 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - "Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма".

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