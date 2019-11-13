Доллар и евро дешевеют: НБУ обновил курс валют

В среду, 13 ноября, Национальный банк Украины обновил официальный курс гривны по отношению к основным иностранным валютам.

Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.

Согласно официальному курсу, как американская, так и европейская валюты немного подешевели.

В частности, по данным НБУ, 13 ноября один доллар стоит 24,46 гривен, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Евро, в свою очередь, также подешевел. Цена одного евро составляет 26,94 гривны. Таким образом курс европейской валюты снизился сразу на 12 копеек за один день.

Как ранее сообщал "Апостроф", по мнению экономистов в 2020 году курс доллара в Украине будет зависеть от результата переговоров с Россией о транзите газа.