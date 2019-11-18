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Доллар замер на новой отметке: что происходит в обменниках Киева, фото

понедельник, 18 ноября 2019, 11:12
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В понедельник утром, 18 ноября, в Украине курс доллара и евро не изменился по сравнению с выходными.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа".

Так, курс американского доллара "застыл" на пометке в 24,23 гривны. В то же время евро в Украине стоит 26,75 гривен соответственно.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на 15 ноября доллар и евро в отношении гривны вновь подешевели. Об этом сообщалось на сайте Национального банка Украины. Так, курс доллара перед выходными составлял 24 гривны 24 копейки.

Ранее экономисты сообщили, что в 2020 году курс доллара в Украине не в последнюю очередь будет зависеть от результата переговоров с Россией о транзите газа. Специалисты рекомендовали украинцам не продавать доллары, пока не будет ясен итог транзитных переговоров – то есть до Нового года.

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