Доллар ускоряет падение: курс валют на 26 ноября

Доллар США подешевел относительно гривны на 11 копеек и стоит 24,05 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Это самый низкий курс этой валюты за последних четыре последних года. Такие же показатели доллар демонстрировал в январе 2016 года. Евро подешевел на 25 копеек и составляет 26,47 грн.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжениям сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

За неделю – с 15 по 22 ноября - гривна окрепла по отношению к доллару на пять копеек.