Гривна бьет рекорды: НБУ обновил курс валют 17 декабря

Во вторник, 17 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил новый курс валют - гривна продолжила укрепляться.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару повысился на одну копейку, к евро - на восемь копеек. Доллар стоит 23,49 грн, евро - 26,18 грн.

Курс гривны по отношению к российскому рублю укрепился с 3,76 грн за 10 руб до 3,74 грн.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).