Гривна установила мировой рекорд среди всех валют

Украинская гривна стала мировым лидером по темпам укрепления по отношению к американскому доллару в 2019 году.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой Bloomberg.

Так, авторитетное агентство опубликовало данные, согласно которым украинская валюта укрепилась по отношению к доллару на 19%, в то же время ее ближайшие преследователи – российский рубль и египетский фунт – всего на 12%.

"Лидерство в мире по темпам укрепления гривны (к доллару США) может помочь убедить больше украинцев, что жизнь за рубежом не является лучше, чем дома", - отметили в издании.

В Bloomberg также уточнили, что в 2016 году зарплата в Польше в пересчете на доллар была в четыре раза выше украинской, при этом в данный момент разница сократилась до 2,5 раз.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине курс доллара упал до минимального значения за 2019 год, и продолжил бить рекордные за 4 года показатели.

До этого "Апостроф" опубликовал материал, где проанализировал ситуацию на валютном рынке и выяснил, упадет ли доллар ниже 23 гривен к Новому году.