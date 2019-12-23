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Гривна укрепляется: НБУ обновил курс валют на 23 декабря

понедельник, 23 декабря 2019, 08:00
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В понедельник, 23 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна продолжает укрепляться.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США укрепился на восемь копеек: с 23,37 грн за доллар до 23,29. Евро стоит 25,85 грн, 10 российских рублей 3,73 грн.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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