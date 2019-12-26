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Падение продолжается: курс валют в Украине на 26 декабря

четверг, 26 декабря 2019, 07:45
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Фото: НБУ

В четверг, 26 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - падение доллара продолжается.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США укрепился на две копейки: с 23,28 грн за доллар до 23,26 грн. Евро стоит 25,77 грн, 10 российских рублей - 3,74 грн.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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