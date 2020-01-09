Доллар начинает дорожать: курс валют на 9 января в Украине

В четверг, 9 января, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - доллар начинает дорожать.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Доллар подорожал на 15 копеек и стоит 23,83 грн. Гривна к евро подешевела на 10 копеек - с 26,39 грн за евро до 26,49 грн.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,82 грн за 10 руб. до 3,86 грн.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).