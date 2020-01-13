Курс доллара "застыл": свежие данные от Нацбанка

В понедельник, 13 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 23,96 гривен за доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Евро стоит 26,58 гривен.

Стоит отметить, что 11 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже он вырос на 1 копейку до 23,96 гривен за доллар, курс в покупке составил до 23,93 гривен за доллар

Как сообщал "Апостроф", ранее в Международном валютном фонде назвали главные факторы, повлиявшие на курс гривны.

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